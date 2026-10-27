Отец-одиночка? Куда пропала жена экс-солиста «Челси» Романа Архипова

Бывший солист «Челси» Роман Архипов сменил профессию! Из-за чего он ушел из группы на пике популярности? Чем запомнилась певцу «Фабрика звезд»? Что скрывает певец, когда речь заходит о семье? И как он занял кресло Виктора Дробыша? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На реалити-шоу «Фабрика звезд» Роман Архипов пробивался несколько раз. Четвертый и пятый сезоны — мимо. В шестой, в 2006 году, попал — из пятнадцати тысяч человек отобрали лишь восемнадцать.

«Это был, наверное, самый быстрый путь от неизвестного музыканта к известному. И она (Фабрика звезд. — Прим. ред.), конечно, помогла действительно начать жизнь, как я уже сказал, по новому вектору и заниматься своей мечтой», – рассказал певец Роман Архипов.

Архипов называет шоу счастливым лотерейным билетом. И признается: если бы не прошел на шестой сезон, пробовался бы на седьмой. Площадка стала для него творческим трамплином, хотя условия на проекте Роман вспоминает как жесткие.

«Две минуты телефонного разговора в день, очень плотный график подготовки концертов, ранние подъемы, бесконечный киношный свет, все под камерами, начиная от твоей кровати, заканчивая душами и прочим. Это психологически было безумно сложно. Особенно в тот момент на четвертый месяц — это уже прям „вилы“ были такие», — вспоминает Архипов.

Телепроект открыл много талантливых певиц и солистов. А бытовые сложности подготовили будущих звезд к гастролям и работе в плотном концертном графике.

«Мы пришли малолетками такими, пацанами обычными, вышли и оттуда уже суперзвезды», — поделился певец, группа «Корни» Александр Бердников.

«На протяжении полугода, ну там пяти месяцев, нашу „Фабрику“, например, продлевали — были хорошие рейтинги. Публика к тебе привыкает, открывает», — вспоминает певица, заслуженная артистка России Зара.

«Мы думали, что это вообще наша какая-то заслуга, но потом мы поехали в фабричный тур. Тур около года по 28 концертов в месяц. В тот момент мы поняли, что это очень, вот этот весь напускной успех и все прочее — это очень временное явление», — рассказал солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов.

Роман Архипов после шоу оказался в группе «Челси». «Чужая невеста», «Последний звонок» — песни, которые изначально были написаны для конкурса, — стали репертуаром группы.

«Это был продюсерский проект Виктора Дробыша. Он, наблюдая за тем, что происходит на „Фабрике“, наблюдая за персонажами, пробовал разные какие-то взаимодействия. И очень ему понравилось, видимо, как мы вчетвером смотримся, поем», — рассказал Архипов.

В 2011 году Архипов ушел из бойз-бэнда «Челси». Несколько лет работал в Америке. Сейчас у артиста продюсерский центр в Москве, сольная карьера и новые горизонты. Первому наставнику Роман благодарен за старт, сейчас их связывают дружеские отношения. Для интервью нашей программе Виктор Дробыш даже отдал свою студию.

«Рассказывал про тебя (про Виктора Дробыша. — Прим. ред.), говорю, что любезно уступил кресло продюсерское», — сказал Архипов.

«Денек раз так не пришел, а тут уже другой продюсер», — пошутил композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш.

Архипов много работает, но старается находить время на семью. У певца трехлетняя дочка, в ее жизни и воспитании Роман принимает активное участие. Ева ходит в балетную школу и поет, отец гордится ее успехами! Архипов признается: рождение дочери сильно его изменило.

«Началась совсем другая жизнь, какая-то осмысленная. Наполненная. Я думал, мужики как-то так позже подключаются к процессу воспитания детей, но нет. У меня прямо с первого ее крика все просто так щелкнуло внутри, и все стало по-другому», — поделился Архипов.

Заботливым отцом Архиповым поклонники восхищаются — он плетет дочери косички, готовит ей кашу и на руках выносит на красную дорожку — показать, где работает папа. Но где же мама очаровательной малышки и жена звезды?

Роман Архипов и Алиса Огородникова поженились в 2019 году, через четыре года у пары родилась дочь Ева. В интервью певец говорил, что мечтает еще и о сыне. Но на публике с женой появляется редко. Слухи о разладе между супругами то возникают, то исчезают. Артист их обычно не комментирует.

«Она своими делами занимается. Слушайте, ну я люблю это. У меня когда есть время, я стараюсь максимально уделять его семье, дочери, дому», — говорит Архипов.

В семейный отпуск Алиса не поехала. По словам певца — отдыхала в другом месте. А в одном из последних интервью Роман сказал, что он долго терпит, а потом взрывается. СМИ тут же начали писать о возможном разладе и даже разводе в звездной семье.

«Так получается. Жизнь. Пока не хочу говорить об этом», — прокомментировал Архипов.

Архипов молчит о личном, но охотно делится творческими планами. Он пробует себя в актерстве. За плечами у него роли эпизодов и второго плана. Очередной кинопроект сейчас как раз находится в работе.