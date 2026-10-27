Минус 17 кг ради жены: как Пригожин вернул себе место в супружеской постели

Что заставило Иосифа Пригожина сбросить вес? На сколько килограммов уже похудел продюсер? И как ему это удалось? Чем теперь питается муж Валерии? И почему супруга выгоняла его из общей спальни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин с гордостью демонстрирует постройневшую фигуру. Сообщает: похудел уже на 17 килограммов. И не собирается останавливаться на достигнутом!

«У меня цель еще десять, и все, хватит. С 58 (размера одежды. — Прим. ред.) перешел на 54», — заявил продюсер.

Борьбу с лишним весом продюсер вел много лет. Но постоянно проигрывал. Любовь к жареной картошке пересиливала желание обладать стройной фигурой.

«Увижу вкусное что-то — хочется съесть, ну и, в общем, как-то так», — признался Пригожин.

«В 50 лет у нас метаболизм снижается в два раза по сравнению с 25-летним возрастом. Мужчинам важно в этот момент бросать свои вредные привычки, начинать обследоваться, начинать заботиться о здоровье и, конечно же, также менять питание», — объяснила диетолог Марият Мухина.

Валерия, которая тщательно следит за рационом и считает калории, неоднократно пыталась приобщить мужа к ЗОЖу. Но каждый раз все заканчивалось провалом. Днем Иосиф вместе с ней ел куриную грудку, а ночью опустошал холодильник.

«Мы же едим, как в последний раз, кажется, что завтра не накормят», — рассказал продюсер.

«У Иосифа, знаю, жареная картошка — он видит, он просто теряет сознание. Жареная картошка — все, силы воли нет вообще, куда угодно, мне кажется, от меня пойдет уже в какую-нибудь сторону за жареной картошкой, вот так вот», — рассказала Валерия.

Естественно, такое блюдо в звездной семье — под строжайшим запретом. За 22 года совместной жизни Валерия готовила его один-единственный раз, во время пандемии.

«Второго апреля я ему решила сделать картофельный день рождения. Боже мой, у человека был такой праздник! И когда он хвалился людям, говорит: „Вы не понимаете, она мне сегодня картошку пожарила“. Люди на него смотрят, говорят: „Нормальная жена? Могла чем-то другим порадовать? Она ему картошку пожарила“. Говорит: „Нет, вы не понимаете. Меня жена пожарила картошку!“» — поделилась Валерия.

Не получалось питаться правильно и в ресторанах. Даже если Пригожин заказывал себе салат, в его тарелке все равно оказывались любимые калорийные деликатесы. Правда, наслаждаться ими приходилось втайне от жены, за соседним столиком.

«Официанты меня подкармливают специально. „Йось, пойдем, мы тебя чем-нибудь покормим“. Они уже знают, что Лера строгая», — признался Пригожин.

«Такой человек — бесполезно. Когда говоришь, он будет из вредности делать наоборот», — отметила Валерия.

В итоге серьезно взяться за себя продюсер смог только после того, как Валерия в прямом смысле выставила его из своей спальни! Продюсер начал очень сильно храпеть, и артистка отказалась ложиться с ним в одну кровать.

«В последнее время уже меня выгоняла в другую комнату. И номер просила брать в соседней гостинице», — рассказал Пригожин.

«Я же не знала, что он так тут вам всю правду рассказал. Ну, конечно, я это подтверждаю. На самом деле, мучился долго, какие-то аппараты были всякие разные. Но я знала секреты. Я говорю: «Похудеешь — все пройдет», — отметила Валерия.

К решению проблемы Иосиф подошел радикально. Обратился к доктору, чтобы ему назначили специальные уколы. Результат не заставил себя ждать.

«Я вам просто хочу сказать вот простым русским словом: жрать не хочется. Ну, не хочется кушать просто, и все. Ну вот я сегодня поел, через силу просто съел там кусочек рыбки, например, да, но ты уже не сможешь. Вот, например, сидишь за столом, ешь, ешь, ешь, ешь, а тут есть как будто бы ограничитель», — объяснил продюсер.

Пригожин говорит: одежда стала сидеть лучше, храп исчез. А главное — Валерия вернула его в супружескую спальню!

«Ей нравится, потому что мы же хотим прожить вместе до глубокой старости. Как бы есть план. А в весе 110 — это оставляло меньше шансов», — поделился Пригожин.

Но врачи предупреждают: уколы вовсе не так безобидны. И могут вызвать серьезные побочные реакции.

«Побочку мы видим, мы видим ее каждый день. То есть вот эти препараты, они плохи тем, что там сумасшедший эффект отмены», — предупредила Мухина.

Для певицы Славы похудение на уколах едва не обернулось трагедией. У знаменитости случился паралич желудка! Она восстанавливается до сих пор.

«Были долгие проблемы, я не могла практически сходить в туалет больше, чем неделю, честно. И я просто хочу сказать, что аккуратнее будьте с любыми видами этих уколов. Мне прям реально стало страшно в какой-то момент, что случится непоправимое», — рассказала певица Слава.

Именно поэтому надо действовать только под строгим контролем специалистов. Как Иосиф Пригожин, регулярно сдавать анализы и контролировать уровень гормонов. А иначе вместо фигуры мечты есть риск получить куда более серьезные проблемы со здоровьем, чем лишний вес.