Мобильный интернет в Москве могут отключить 27–29 октября: где и когда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Минцифры назвало время начала ограничений и уточнило, какие сервисы останутся доступными.

Почему ограничат мобильный интернет в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мобильный интернет с 27 по 29 октября ограничат в центре Москвы

В центре Москвы временно ограничат мобильный интернет. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на официальном сайте.

Ограничения продлятся три дня, с 27 по 29 октября, и распространятся на территорию в пределах Третьего транспортного кольца. В первые два дня перебои в работе начнутся с 11:30 и продлятся в течение дня. А 29 октября ограничения начнут действовать с 09:30 и также продлятся в течение дня.

«Мера связана с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка», — пояснили в министерстве.

Там также уточнили, что сервисы и сайты из «белого списка» будут работать стабильно, как и голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мобильная связь в небольших поселениях России станет устойчивой. Операторов обяжут обеспечивать связью LTE минимум 90% территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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