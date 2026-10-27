Уволили за нейросети, а теперь должны 1,2 млн: программист выиграл суд

Программист отсудил 1,2 млн рублей у компании, уволившей его за использование ИИ

Суд в Подмосковье признал незаконным увольнение программиста, которого компания обвиняла в злоупотреблении искусственным интеллектом (ИИ) в работе, и взыскал в его пользу свыше 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула.

Как следует из материалов суда, с которыми ознакомился ТАСС, программист подал иск о признании увольнения незаконным. Он утверждал, что работодатель не ознакомил его с должностной инструкцией и в сентябре 2025 года принуждал к увольнению из-за отказа подписать дополнительное соглашение об изменении системы оплаты труда на почасовую. По его словам, в компании на него завели пять служебных проверок и применили три дисциплинарных взыскания, с которыми он не согласился, а также не выплатили полностью аванс и угрожали принудительным увольнением.

Представитель компании в суде пояснил, что бывший сотрудник ненадлежащим образом исполнял обязанности и злоупотреблял использованием ИИ, что, по словам ответчика, подтверждалось аналитическими отчетами. После беседы программист решил не работать со своего личного ноутбука и направил уведомление о простое по вине работодателя.

Суд обратил внимание, что работодатель оставил без внимания письменные объяснения программиста и не оценил их должным образом, а одним из поводов для выговора назвал как раз то, что они не были предоставлены. В результате формулировку увольнения изменили на уход по собственному желанию, все выговоры сняли, а в пользу истца взыскали 1,2 миллиона рублей за вынужденный прогул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искусственный интеллект может стать дополнительным инструментом в работе правоохранительных органов — технологии позволят систематизировать криминалистические данные и анализировать сведения о подозреваемых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.