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  4. ТОП-10 самых востребованных рабочих профессий и специалистов среднего звена в России

ТОП-10 самых востребованных рабочих профессий и специалистов среднего звена в России

, 8:52 | Марина Неруцких Видео 32

Рейтинг составлен Всероссийским научно-исследовательским институтом труда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene, ALEXEY BYCHKOV, Zamir Usmanov, uwe umstätter, David Oxberry, Silas Stein, Simon Belcher

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда назвал десять самых востребованных рабочих профессий и специалистов среднего звена в России, об этом сообщают «Известия». ТОП-10 возглавила специальность — продавец-кассир. В тройку лидеров также вошли повар и педагог профобразования.

Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы расстановка приоритетов может кардинально измениться. Так, продавцов могут заменить роботы, кроме того, работодатели ощутят серьезную нужду в профессионалах в области IT и грамотных маркетологах.

В число наиболее востребованных профессий также вошли юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают ТОП-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Издание отмечает, что исследование касается только рабочих специальностей и специалистов среднего звена.

Рейтинг был составлен по результатам опроса представителей около 27 тысяч компаний, а также данным о вакансиях на трех топовых сервисах по поиску работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких профессий сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке труда.

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