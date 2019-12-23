Проверка елочных базаров началась в России

Активисты политической партии «Зеленая Альтернатива» начали проверку елочных базаров в российских регионах. Так, в Петербурге в этом году открыто 70 подобных торговых точек. Каждая из них должна иметь необходимые документы. Это, прежде всего, разрешение на продажу и договор с лесным хозяйством, откуда и привезли деревья. Проверка должна выявить нелегальных продавцов и сократить вырубку деревьев.

«Население растет, а с каждым годом вырубается очень много деревьев, и в итоге со временем с экологией станут проблемы большие», — считает представитель политической партии «Зеленая Альтернатива» Александр Нахват.

Проверки проходят в четырех регионах страны. Это — Москва и Московская область, Петербург и Владимир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дед Мороз зажег елку и дал старт новогодним праздникам в Петербурге.