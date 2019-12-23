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  4. Новогодняя сказка: Юбилейный фестиваль «Легенды Ретро FM» прошел в Петербурге

Новогодняя сказка: Юбилейный фестиваль «Легенды Ретро FM» прошел в Петербурге

, 9:47 Эфирная новость 68

Ажиотаж перед шоу был огромный. Фанаты долго ждали встречи со своими кумирами, поэтому не упустили возможность наконец увидеть их вживую.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Приятные сюрпризы к Новому году приготовили на юбилейном фестивале «Легенды Ретро FM». В выходные в Ледовом дворце супершоу отметило свое 15-летие.

В Северной столице особенно ждали этот уже ставший народным праздник, ведь в афише значились любимые петербургские звезды: Игорь Корнелюк и Татьяна Буланова, а одним из главных сюрпризов был приезд в Россию легендарного солиста группы Modern Talking — Томаса Андерса.

На фестивале всех поколений побывал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров.

Огромный Ледовый дворец переполнен — всем под Новый год хочется волшебства, праздника, а тут как раз самое настоящее путешествие во времени! Наверное, именно поэтому на юбилейное супершоу «Легенды Ретро FM» в Петербурге в кассах не осталось ни одного билета.

Хедлайнер вечера — Томас Андерс. Кажется будто тексты его песен на танцполе знает наизусть каждый. Незабываемый голос 80-х более трех десятков лет невероятно популярен в России. Поэтому фестиваль с каждой новой, но такой знакомой нотой, все больше становится похожим на встречу давних и очень близких друзей, у которых одна общая страсть — музыка.

«Это фантастика! Здесь 15 тысяч человек! В преддверии Рождества — это, действительно, для меня сказка!» — поделился эмоциями бывший солист Modern Talking Томас Андерс.

Это и правда похоже на новогоднее чудо. На протяжении 15 лет супершоу стадионного формата «Легенды Ретро FM» собирает аншлаги.

Юбилейный, 15-й, фестиваль «Легенды Ретро FM» в Петербурге — это, действительно, всенародный праздник. Здесь только проверенные временем золотые хиты. И легенды, живые легенды, до которых рукой подать. От этого голова идет кругом у зрителей всех поколений.

Казалось бы, хиты 70-х, 80-х и 90-х должны притягивать к себе аудиторию, которая выросла на этой музыке. Но оказывается, легендарным мелодиям XX века, как и любви, все возрасты покорны.

«Когда мы увидели, что буквально треть зала заполнена молодой публикой, буквально 20-летними, мы удивились. Но, потом, подумав, мы поняли, что, в общем, ничего удивительного нет, потому что хорошая музыка она всегда остается хорошей», — отметил генеральный продюсер «Ретро FM» Владимир Иваненко.

Татьяна Буланова, Ottawan, Dschinghis Khan, Ирина Салтыкова, Игорь Корнелюк — каждый из артистов вместе со зрителями словно вернулся в то самое время, когда эти песни впервые зазвучали на школьных дискотеках и телевизионных «Голубых огоньках».

«И для меня, и, наверное, для многих людей моего поколения этот фестиваль — это своеобразный такой мостик в юность», — признался певец и композитор Игорь Корнелюк.

Кажется, что этот праздник вечной молодости остановить невозможно. Тем более, в преддверии новогодних праздников, во время которых под эти хиты будет танцевать практически каждый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Modern Talking после шоу в Петербурге порассуждал об отношении к прошлому.

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