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Звезда Modern Talking после шоу в Петербурге порассуждал об отношении к прошлому

, 23:33 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 21

Томас Андерс пожелал всем россиянам исполнения желаний и веры в сегодняшний день.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Звезда 1980-х годов, экс солист немецкого дуэта Modern Talking Томас Андерс принял участие в юбилейном фестивале «Легенды РЕТРО FM» в Петербурге. После исполнения своих хитов он поделился с 5-tv.ru впечатлениями от выступления на сцене Ледового Дворца и рассказал о своем настроении в преддверии Рождества и Нового года.

«Это всегда замечательно приезжать на ваши фестивали РЕТРО FM. Сегодня было 15 тысяч — это просто волшебно. Сейчас у нас остается несколько дней до Рождества, и это как сказка», — отметил он.

56-летний певец, музыкант и композитор, который уже более трех десятков лет невероятно популярен в России, отметил, что это «очень по-человечески, это очень похоже на людей — всегда надеяться на что-то, всегда знать, что то, что было — это хорошо, а то что будет — мы не знаем».

«Мы можем только надеяться, что все будет хорошо. Я считаю, что мы должны верить в сегодняшний день, помнить, что было, сохранять наш опыт, с уверенностью смотреть в будущее и наслаждаться сегодняшним днем», — подчеркнул он.

Андерс пожелал всем россиянам, чтобы мечты сбывались.

«Если даже бывают какие-то проблемы, трудности в жизни, чтобы вы не падали духом и сохранили веру в людей, веру в лучшее, в то, что все будет хорошо», — добавил он, поблагодарив поклонников по-русски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как багаж экс-солиста Modern Talking Томаса Андерса забыли в Москве.

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