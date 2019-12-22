«Юморист!»: Галкин рассказал, какую реакцию у девушек вызвало видео с его сыном

Ведущий и юморист Максим Галкин в очередной раз повеселил подписчиков в Instagram. На своей странице в социальной сети супруг Аллы Пугачевой опубликовал забавное видео, на котором его сын Гарри лежит на ковре и смеется.

В подписи к публикации артист рассказал фанатам смешную историю. Он признался, что показал опубликованный ролик нескольким знакомым девушкам, однако вместо мальчика, они, прежде всего, обратили внимание на ковер.

«Настроение субботы. Нескольким знакомым девушкам показал это видео. Как вы думаете, какая реакция? Никогда не догадаетесь! Готовы? Говорят: какой ковер красивый!» — написал Галкин.

Среди комментаторов нашлось множество шутников, которые подхватили волну юмора.

«Я тоже ковер оценила!»

«Это правда первая мысль: „ковер обалденный“!»

«Юморист!»

«Красивы оба! И Гарик и ковер!» — с иронией отметили юзеры.

Другие выразили умиление при виде Гарри и в очередной раз сравнили его со звездным отцом.

«Папа Макс в миниатюре!»

«Волшебный мальчик!»

«Он просто чудо!» — восхищались пользователи.

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