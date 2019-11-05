Сбил пешехода насмерть и скрылся: Найден причастный к жуткому ДТП под Ростовом

СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели молодого человека в результате ДТП на трассе Ростов — Азов. Как отмечается на сайте ведомства, лицо, причастное к совершению преступления, установлено, с ним проводятся следственные действия.

Как стало известно, 3 ноября на проезжей части были обнаружены мужские кроссовки, пятна бурого цвета, осколки стекла, часть бампера автомобиля, а также следы волочения тела. Через два дня в близлежащей лесополосе было обнаружено тело 22-летнего жителя Ростова-на-Дону 22-летнего Руслана П. было установлено, что смерть наступила в результате травм, полученных при дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем Mercedes, сбил молодого человека, после чего спрятал тело погибшего.

В пресс-службе СКР уточнили, что дело возбуждено по статье о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, Руслан П. был сбит автомобилем, которым управлял сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Азовский». Полицейский, скрыв факт происшествия, убыл в служебную командировку. По результатам служебной проверки ведомство приняло решение об увольнение сотрудника из органов внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник Росгвардии устроил ДТП в Самаре.