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«Удивительно красива»: Моника Беллуччи сменила имидж и примерила мундир — фото

, 18:23 | Алиса Старжевская Фото 28

55-летняя кинодива обрезала роскошные волосы.

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Фото, видео: Instagram @monicabellucciofficiel

Обворожительная Моника Беллуччи является секс-символом Голливуда. Красивые формы, манящие пухлые губы, томный взгляд жгучей брюнетки успели свести с ума миллионы мужчин. К удивлению поклонников, кинодива решила сменить имидж. Новое фото голливудская актриса выложила в Instagram.

Долгое время Моника Беллуччи носила длинные темные волосы. Но лишь к 55 годам итальянка решилась укоротить свои длинные локоны. Сначала звезда остановилась на классической стрижке, но потом вошла в азарт — сейчас прическа Беллуччи больше напоминает мужскую.

На свежих снимках Беллуччи выглядит молодо и дерзко — она примерила синий жакет, который очень походит на военный мундир. Из-за графической обработки деталь наряда выглядит как нарисованная. Однако открытая область декольте придала образу особую женственность.

Instagram @monicabellucciofficiel

Преданные поклонники с восхищением восприняли новый имидж Моники, хотя некоторые не стали скрывать, что соскучились по ее длинным волосам.

«Длинные волосы, короткие волосы, бритые волосы, даже с лысиной, я все равно буду любить тебя»;

«Удивительна и красива»;

«Всегда красива» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс похвасталась, что Венсан Кассель сравнил ее с Моникой Беллуччи.

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