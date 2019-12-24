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Экс-звезда «Дома-2» позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике

, 6:43 | Мия Субботина Видео 22

Дарья Пынзарь поделилась видео с пляжа на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь живет больше года в Турции, где даже в декабре может позволить себе позагорать на пляже и, при желании, даже окунуться в море. Девушка продемонстрировала это поклонникам в сторис в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео с пляжа.

Instagram @darya_pinzar86

В кадре девушка позирует в леопардовом раздельном купальнике, стоя в море. Игриво настроенная экс-участница телестройки поправляет волосы, а потом начинает соблазнительно вилять бедрами, держась за веревку. После чего она, пританцовывая, решает подойти ближе к камере и посылает воздушный поцелуй зрителям.

Однако звезда телестройки не может себе позволить долго предаваться упоительному безделью — у Дарьи сейчас предновогодние хлопоты, она в поисках праздничных нарядов для детей. Также девушка ломает голову над тем, что приготовить к праздничному столу — на помощь она позвала своих верных подписчиков — у нее их больше трех миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Пынзарь порадовала фанатов фото в бикини и шапочке Санты.

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