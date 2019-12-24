Экс-звезда «Дома-2» позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике

Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь живет больше года в Турции, где даже в декабре может позволить себе позагорать на пляже и, при желании, даже окунуться в море. Девушка продемонстрировала это поклонникам в сторис в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео с пляжа.

Instagram @darya_pinzar86

В кадре девушка позирует в леопардовом раздельном купальнике, стоя в море. Игриво настроенная экс-участница телестройки поправляет волосы, а потом начинает соблазнительно вилять бедрами, держась за веревку. После чего она, пританцовывая, решает подойти ближе к камере и посылает воздушный поцелуй зрителям.

Однако звезда телестройки не может себе позволить долго предаваться упоительному безделью — у Дарьи сейчас предновогодние хлопоты, она в поисках праздничных нарядов для детей. Также девушка ломает голову над тем, что приготовить к праздничному столу — на помощь она позвала своих верных подписчиков — у нее их больше трех миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Пынзарь порадовала фанатов фото в бикини и шапочке Санты.