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«Шикарная»: Дарья Пынзарь порадовала фанатов фото в бикини и шапочке Санты

, 9:29 | Мия Субботина Фото 39

Бывшая участница телестройки рассказала подписчикам о подготовке к Новому году.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь очаровала подписчиков снимком в бикини, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре девушка позирует в шапочке Санта-Клауса, сидя на берегу моря и демонстрируя елочную игрушку в руке. Она рассказала, что семья почти в полной боевой готовности к встрече Нового года: елку нарядили, детям наряды выбрали и даже себе она платье подобрала. Однако беспокоит ее то, что она не знает, что приготовить на праздничный стол.

«Реально это проблема, не потому что я не умею, а потому что хочу, что-то особенное „коронку“. Может вы посоветуете что-то от чего будет „вау“ эффект и слюнковыделение у всех?) селедку под шубой и холодец не предлагайте это само-собой», — подписала пост Дарья.

Instagram @darya_pinzar86

Многочисленные подписчики Дарьи, а их у нее больше трех миллионов, восхитились внешним видом звезды и отметили ее сногсшибательную красоту и очарование.

«Дашулька молодец»;

«Какая красота!!!!!»;

«Шикарная», — написали фолловеры.

О просьбе звезды телестройки поклонники Пынзарь тоже не забыли. Среди рецептов фигурировали гусь, фаршированный яблоками и черносливом, куриные рулетики с сыром и даже картошка в мундире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексуальная Дарья Пынзарь показала новый наряд — блестящее мини-платье.

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