«Стыдно за журналистов»: Летучая и ее муж подают иск о защите чести и достоинства

Телеведущая Елена Летучая и ее муж — бизнесмен Юрий Анашенков намерены подать иск о защите чести и достоинства в отношении телекомпании НТВ, сообщает URA.RU.

Знаменитость и ее супруг утверждают, что стали жертвами непрофессиональной и нечистоплотной работы СМИ. По их словам, в эфире шоу канала была опубликована якобы ложная информация об их семье. Летучая и Анашенков в своем видеообращении к подписчикам заявили об ущербе, нанесенном их деловой репутации.

«Уважающий себя журналист знает, что такое профессиональная этика и никогда не нарушит главного правила — нельзя искажать истину ради получения выгоды! Мне, как журналисту, который много лет работает с целью выявления правды во всех областях, стыдно за журналистов, которые забыли, в чем суть их профессии», — заявила Елена Летучая.

Стоит отметить, что телеведущая и ее супруг не стали уточнять какие именно факты были якобы искажены журналистами. Юрий Анашенков добавил, что его юристы подготовили несколько заявлений искового характера на общую сумму 50 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до свадьбы с Летучей Анашенков со скандалом ушел из семьи.