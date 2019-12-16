  1. Пятый канал
  4. «Остались одни долги»: До свадьбы с Летучей Анашенков со скандалом ушел из семьи

«Остались одни долги»: До свадьбы с Летучей Анашенков со скандалом ушел из семьи

, 8:18 | Карина Бернтгольц Видео 239

Бывшая гражданская супруга бизнесмена Асмик Вайе Рейтор рассказала о расставании с ним.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, РИА Новости / Екатерина Чеснокова, YouTube / Supermamochki

Бывшая гражданская супруга Юрия Анашенкова, который сейчас женат на телеведущей Елене Летучей, в интервью на федеральном канале рассказала, как бизнесмен ушел из семьи. По словам Асмик Вайе Рейтор, мужчина не просто оставил ее вместе с сыном одних. Предприниматель взвалил на плечи своей прежней возлюбленной выплату долгов.

«Мне ничего в итоге от него не осталось. Только долги. Мы делали ремонт дома, нужны были финансовые вливания. Я продала машину. В какой-то момент требовалось вложить большую сумму. Я взяла в долг у друзей. Когда мы расстались, то он сказал: «Ты брала деньги, ты и выплачивай», — цитирует Асмик Вайе Рейтор Teleprogramma.pro.

По словам бывшей избранницы Анашенкова, она до последнего старалась сохранить семью, а когда союз все-таки распался, она придумывала легенды для детей о том, почему отец ушел, чтобы не травмировать их. Они узнали правду, только когда выросли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Летучая восхитила поклонников стройной фигурой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

8:58
Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей
8:50
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
8:42
Здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции
8:36
«Ищу сексуального интеллектуала»: Лада Дэнс рассказала, за кого готова выйти замуж
8:30
Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры
8:23
Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

Сейчас читают

Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]