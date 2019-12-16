«Остались одни долги»: До свадьбы с Летучей Анашенков со скандалом ушел из семьи

Бывшая гражданская супруга Юрия Анашенкова, который сейчас женат на телеведущей Елене Летучей, в интервью на федеральном канале рассказала, как бизнесмен ушел из семьи. По словам Асмик Вайе Рейтор, мужчина не просто оставил ее вместе с сыном одних. Предприниматель взвалил на плечи своей прежней возлюбленной выплату долгов.

«Мне ничего в итоге от него не осталось. Только долги. Мы делали ремонт дома, нужны были финансовые вливания. Я продала машину. В какой-то момент требовалось вложить большую сумму. Я взяла в долг у друзей. Когда мы расстались, то он сказал: «Ты брала деньги, ты и выплачивай», — цитирует Асмик Вайе Рейтор Teleprogramma.pro.

По словам бывшей избранницы Анашенкова, она до последнего старалась сохранить семью, а когда союз все-таки распался, она придумывала легенды для детей о том, почему отец ушел, чтобы не травмировать их. Они узнали правду, только когда выросли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Летучая восхитила поклонников стройной фигурой.