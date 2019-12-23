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Личный помощник экс-супруга Салтыковой рассказал о драках в семье знаменитостей

, 18:01 | Карина Бернтгольц 69

Восемь лет брака певицы с Виктором Салтыковым прошли в постоянных ссорах и скандалах, сообщил Андрей Кубасов.

Фото: Instagram @irinasaltykova_official

Новые подробности отношений певицы Ирины Салтыковой с ее супругом Виктором рассказал личный помощник артиста в эфире программы на федеральном канале. По словам Андрея Кубасова, супруги вели себя довольно эмоционально, причем это касалось любого проявления чувств: они ярко выражали любовь друг к другу и не пытались быть сдержаннее в ссорах.

С момента развода знаменитостей прошло 24 года, но телохранитель исполнителя до сих пор помнит, какие скандалы происходили дома во время семейной жизни звезд.

«Я таких семей больше никогда не видел в жизни. Сплошные эмоции: то безумная любовь, то безумные драки. Она его лицо постоянно царапала, за волосы друг друга таскали», — вспомнил Кубасов.

Однажды дело якобы дошло даже до того, что Салтыкова выплеснула свой гнев на мать мужа и не побоялась ее ударить.

«Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника», — рассказал помощник Виктора.

Впрочем, как пишет KP.RU, проблемы были не только в Ирине. Супруг ей изменял, начал сильно выпивать, а со временем даже стал поднимать на свою избранницу руку. После одной из таких ссор певица сбежала из дома, но музыкант сумел вымолить прощение. Так или иначе, это ни к чему не привело. Брак дал трещину, и знаменитости развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктор Салтыков борется с болезнью с помощью секса.

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