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  4. Названы лучшие фильмы и сериалы 2019 года по версии сервиса «КиноПоиск»

Названы лучшие фильмы и сериалы 2019 года по версии сервиса «КиноПоиск»

, 19:04 | Светлана Александрова Видео 84

Главным фильмом стала получившая три «Оскара» драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Назван фильм 2019 года по версии интернет-сервиса «КиноПоиск». Им стала драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли, получившая сразу три «Оскара». Рейтинг фильма составил 8,3 балла.

«Редкий случай, когда зрительские симпатии и результаты „Оскара“ совпадают. Да, фильмом года так и осталась эта рождественская история о дружбе двух очень разных парней», — говорится на сайте «КиноПоиска», где подводятся итоги года.

На второй позиции оказался «Джокер» Тодда Филлипса с 8,1 балла, а на третьем месте — финальная часть «Мстителей» Энтони и Джо Руссо — ее рейтинг 7,6 балла.

Лучшим российским фильмом по итогам года назван «Балканский рубеж» Андрея Волгина — его рейтинг у пользователей составил 7,2 балла. Далее следуют «Текст» Клима Шипенко с 7,09 балла и «Завод» Юрия Быкова — 7,1 балла.

Самым любимым российскими зрителями сериалом предсказуемо оказалась «Игра престолов» — его рейтинг 9,0 балла, главным новым сериалом стал американо-британский «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка, получивший 8,9 балла, а главным анимационным фильмом 2019 года назван «Человек-паук: Сквозь вселенные», его рейтинг 7,9.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, газета The New York Times назвала десятку лучших киноактеров 2019 года.

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