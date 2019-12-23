Первый прямой пассажирский поезд из Санкт-Петербурга направляется в Крым

На поезд Санкт-Петербург — Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту 25 декабря, билеты раскупали со скоростью три штуки в минуту. Состав носит название «Таврия». К назначенному времени никто не опоздал. Поезду предстоит преодолеть две тысячи семьсот километров за сорок три с половиной часа. Тверь уже позади, впереди еще Рязань, Ростов-на-Дону — всего девять областей. И 19 километров состав пройдет как раз по новой переправе над водами Керченского пролива. Далее столица Крыма — Симферополь и конечный пункт маршрута — Севастополь.

Вагоны двух типов: купейные и плацкартные. И повсюду маленькие мелочи, которые указывают на цель путешествия — фотографии крымских пейзажей, буклеты с интересными фактами. Ассортимент товаров на борту впечатляет: тапочки, игрушки, продукты. Ну, и конечно, чай, а к нему эксклюзивные подстаканники с видами Крыма. Теперь уже не секрет, что первые пассажиры получат их в подарок.

Подробнее о первом путешествии в поезде «Таврия» в материале Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как Владимир Путин дал старт движению по железнодорожной части Крымского моста.