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Путин обсудил насущные вопросы сельского хозяйства с аграриями и общественниками

, 21:15 Эфирная новость 21

На встрече с президентом поднимались проблемы регулирования цен на топливо для фермеров, сельхозналогов и отсутствия фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Lenz, 5-tv.ru

Из Краснодарского края Владимир Путин отправился в Адыгею. Главная тема рабочей поездки — развитие сельского хозяйства. Президент посетил тепличный комплекс, где круглый год выращивают розы, и узнал об особенностях цветоводства. Позже Владимир Путин встретился с аграриями. Среди поднятых тем — возможность отрегулировать цены на топливо для фермеров, возврат к единому сельхозналогу и проблемы с открытием фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

«Это хамство, разгильдяйство и хамство. Обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально по каждому субъекту. Потому что деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей. И значит просто люди не могут организовать работу», — пообещал президент.

Он попросил ОНФ предоставить ему анализ ситуации по каждому региону. И пообещал подключить к решению проблемы правительство и все причастные к этому ведомства.

На встрече также зашла речь и о новом законе о виноградарстве. Владимир Путин поинтересовался, устраивает ли он виноделов и особо затронул вопрос защиты наших географических названий.

«Это, чтоб было понятно, для наших производителей ключевой вопрос, да? Потому что винам материал танкерами завозят, здесь просто по бутылкам разливают и все. А тогда нашим производителям становится конкурировать практически невозможно», - констатировал президент.

«Да. Мы наблюдаем, что после вырубки варварской виноградников многие земли, которые в советское время были под виноградниками, в настоящее время зачастую приватизированы. И ряд собственников либо ждут капитализации, как собака на сене, 15 лет — только бурьян и больше ничего», — высказался гендиректор агропромышленной фирмы «Фанагория» Петр Романишин.

«Они получили эту землю как землю сельхозназначения, но хотят перевести это в землю поселений, многократно, за счет одной росписи чиновника, увеличив ее стоимость. Как только подпись появляется, стоимость земли возрастает в 10-20-30 раз сразу», — согласился Путин.

Закон о виноградарстве утвердил Совет Федерации. Он вступит в силу через полгода. Документ вводит понятие российской национальной системы защиты вина. Прописано, какая винодельческая продукция считается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Также предусмотрена господдержка виноделия как новой отрасли.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин пошутил над полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым на выставке сельхозпродукции в Адыгее.

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