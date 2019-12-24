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Четверо оперативников СБУ найдены мертвыми со следами пыток на границе с Венгрией

, 0:32 | Сергей Зеленский 18

Военнослужащие были задействованы в операции по выявлению пути контрабанды.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Четверо военнослужащих Службы безопасности Украины найдены застреленными со следами пыток в окрестностях городка Виноградов в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, оперативники выполняли задание по вычислению контрабандных маршрутов через так называемый частный участок границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные жители выкупили и построили множество личных домовладений. Согласно оперативной информации, именно там и осели украинские контрабандисты.

«Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили», — рассказал он.

По предварительным данным, их вычислили из-за «слива» информации об их приезде свои же коллеги. Как только две недели назад оперативники прибыли на место, связь с ними пропала.

СБУ пока официально не подтверждала факт гибели своих сотрудников в Закарпатье.

Виноградов с населением чуть более 25 тысяч человек расположен в 16 километрах от границы с Венгрией, в десяти километрах — с Румынией, в 80 километрах — со Словакией, в 110 километрах — с Польшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возмутились украинцы, узнав о корпоративе пропрезидентской партии «Слуга народа».

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