  1. Пятый канал
  4. «Пир во время чумы»: Украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского

«Пир во время чумы»: Украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского

, 14:36 | Василий Заика Видео 21

Жители Незалежной негативно отреагировали на опубликованные в сети фото и видеоролики с вечеринки президента.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pavlo Gonchar, Facebook @elena.moshenets

Тема:
Украинский кризис 323

Жители Украины раскритиковали публикации в сети, посвященные новогоднему корпоративу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Депутат фракции Елена Мошенец в своем аккаунте в Facebook опубликовала фото и видеоролики с вечеринки, проходившей в формате «благотворительного вечера» в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

Кроме того, народная избранница запостила селфи со своим «патроном» — президентом Незалежной.

«Сил нам в 2020», — написала в посте Елена Мошенец.

Facebook @elena.moshenets

Пользователи сети возмутились самому факту проведения торжества в сложное для страны время. Известно, что на корпоративе «Слуги народа» присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие члены кабмина. Развлекала собравшихся певица Тина Кароль.

«Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов»

«А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?»

«Пир во время чумы», — негодуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту.

Тема:
Украинский кризис 323
21 дек
Видео: Юные хоккеисты устроили побоище во время матча на Украине
19 дек
Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
19 дек
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
19 дек
«Там люди гордые живут»: Путин посоветовал не решать вопрос Донбасса силой
18 дек
«Плохая новость»: Политолог о запрете украинцам выезжать в РФ по внутреннему паспорту
18 дек
Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»
18 дек
Украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту
18 дек
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
17 дек
Россия расширила санкции против Украины в ответ на введение ею ввозных пошлин
17 дек
«Мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг»: ДНР и ЛНР выбрали интеграцию с Россией

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

14:49
Браконьер обстрелял охранников газопровода в Петербурге
14:36
«Пир во время чумы»: Украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского
14:24
Бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео (18+)
14:02
Анфиса Чехова рассказала про лживые предсказания астролога и ужасный год
13:46
Пьяный житель Челябинска убил месячного сына из-за плача
13:41
Самолет Azur Air экстренно сел в Баку

Сейчас читают

Ведический астролог рассказала, как стоит провести выходные: 21 и 22 декабря
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]