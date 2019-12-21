«Пир во время чумы»: Украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского

Жители Украины раскритиковали публикации в сети, посвященные новогоднему корпоративу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Депутат фракции Елена Мошенец в своем аккаунте в Facebook опубликовала фото и видеоролики с вечеринки, проходившей в формате «благотворительного вечера» в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

Кроме того, народная избранница запостила селфи со своим «патроном» — президентом Незалежной.

«Сил нам в 2020», — написала в посте Елена Мошенец.

Facebook @elena.moshenets

Пользователи сети возмутились самому факту проведения торжества в сложное для страны время. Известно, что на корпоративе «Слуги народа» присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие члены кабмина. Развлекала собравшихся певица Тина Кароль.

«Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов»

«А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?»

«Пир во время чумы», — негодуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту.