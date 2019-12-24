Методом от обратного: в США поставили условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки республиканца Линдси Грэма и демократа Роберта Менендеса к законопроекту DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), которые устанавливают порядок введения и снятия санкций против России.

Теперь уточняется, что для введения ограничительных мер против Москвы необходимо два подтвержденных факта: «вмешательство во внутреннюю политику США» или «агрессия против Украины», пишет Утро.ру.

В первом случае разведка и Госдепартамент в 90-дневный срок с момента вступления закона в силу должны будут доказать факт вмешательства во внутреннюю политику США. Если этого не удастся, то санкции придется отменить.

Во втором случае касательно Незалежной для доказательства участия РФ в военных действиях в Донбассе и их поддержки дается значительно более краткий срок — 45 дней.

При этом доклады по обоим направлениям должны будут представляться в сенат каждые три месяца.

И снова «хайли лайкли»

В законопроекте появился новый раздел — «Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории США и стран — участниц НАТО». В нем говорится, что после «предполагаемого убийства» властями РФ американские спецслужбы вместе с коллегами из того государства, где такое преступление было якобы совершено, должны предоставить сенату соответствующий доклад в течение 90 дней.

Обида на Совбез ООН

Грэм и Мендес напомнили, что Россия наложила вето на 12 проектов резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии, и предложили обязать Госдепартамент отчитаться о мерах, предпринимаемых для противостояния подобного рода «неудобным» голосованиям.

Вооружение НАТО и «белая ворона» Турция

Еще один новый раздел содержит «напутствие» всем ответственным в США за отношения с членами НАТО в контексте закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Документом предусматривается, что все члены Североатлантического альянса не должны покупать оборонные технологии, несовместимые с его системой. По сути, эта часть документа предполагает введение санкций против Анкары.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором включены ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в любом случае достроит и запустит эти крупнейшие международные проекты, а в Кремле заявили, что Москва не оставит без ответа американские санкции.