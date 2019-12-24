Юлия Барановская раскрыла секрет, как все успевать

Телеведущая Юлия Барановская ответила на вопрос подписчиков в Instagram, как существовать в рамках вечного цейтнота и укладываться в сроки. Матери троих детей с крайне плотным рабочим графиком, живущей на две столицы, действительно есть что сказать о времени.

«Открываю для вас страшную тайну. Каждый из нас успевает все то, что по-настоящему хочет успеть. Поверьте. Все, что вы не успели, значит не очень-то и хотели», — рассуждает она.

Instagram @baranovskaya_tv

34-летняя медиаперсона и лицо косметических брендов воспитывает троих детей, которые родились в браке со знаменитым футболистом Андреем Аршавиным — 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения.

Ранее Юлия Барановская растрогала фанатов совместными снимками с дочерью.