  1. Пятый канал
  4. Юлия Барановская раскрыла секрет, как все успевать

Юлия Барановская раскрыла секрет, как все успевать

, 8:12 | Сергей Зеленский Фото 29

Бывшая супруга Андрея Аршавина воспитывает троих детей и очень много работает.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская ответила на вопрос подписчиков в Instagram, как существовать в рамках вечного цейтнота и укладываться в сроки. Матери троих детей с крайне плотным рабочим графиком, живущей на две столицы, действительно есть что сказать о времени.

«Открываю для вас страшную тайну. Каждый из нас успевает все то, что по-настоящему хочет успеть. Поверьте. Все, что вы не успели, значит не очень-то и хотели», — рассуждает она.

Instagram @baranovskaya_tv

34-летняя медиаперсона и лицо косметических брендов воспитывает троих детей, которые родились в браке со знаменитым футболистом Андреем Аршавиным — 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения.

Ранее Юлия Барановская растрогала фанатов совместными снимками с дочерью.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам

Последние новости

8:12
Юлия Барановская раскрыла секрет, как все успевать
8:03
ОАК подтвердила крушение истребителя Т-50 под Хабаровском. Летчик жив
7:59
Беременная жена Тарасова в нюдовом боди снялась с дочерью
7:51
Личный помощник Галины Волчек прокомментировала ее госпитализацию
7:37
Дерзкие и любопытные морские львы угнали яхту и отправились покататься
7:30
Основные версии крушения Т-50 под Хабаровском — неисправность и ошибка пилотирования

Сейчас читают

«Че за морковки?»: Батрутдинов в одних шортах сфотографировался с участницами «Плана Б»
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]