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Личный помощник Галины Волчек прокомментировала ее госпитализацию

, 7:51 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 322

Предварительно, 86-летняя режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

В московском театре «Современник» отказались комментировать госпитализацию своего художественного руководителя Московского театра Галины Волчек. Ранее сообщалось, что 86-летняя режиссер была доставлена в столичную больницу в тяжелом состоянии.

В пресс-службе театра рассказали, что ничего не знают о случившемся. Однако личный помощник звезды Розанна подтвердила — знаменитость имеет проблемы со здоровьем.

«Без комментариев. Она заболела. Подробности потом расскажу», — сообщила помощница.

По предварительным данным, Галина Волчек обратилась к медикам накануне вечером из-за проблем с сердцем и болей в грудной клетке. Знаменитость доставили в больницу на скорой помощи. Сейчас артистка находится в реанимации.

Галина Волчек дебютировала на экране в 1957 году в экранизации романа «Дон Кихот». Затем были роли в фильмах «Грешный ангел», «Строится мост», «Король Лир», «Берегись автомобиля» и других. Знаменитость стала первым советским режиссером, которая поставила несколько спектаклей по русской классике в американских театрах, включая знаменитый Бродвей. С 1989 года Галина Волчек — художественный руководитель Московского театра «Современник», где до этого, на протяжении 17 лет была главным режиссером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии.

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