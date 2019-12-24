«Самый лучший коктейль из баб»: Ольга Сокол отожгла с шестью подругами в отеле

Кадры Ольги Сокол с веселого девичника появились на ее на странице в Instagram. Поклонники девушки знают о ее бисексуальной ориентации с момента появления на проекте «Дом-2» в 2008 году. Подписчики с любопытством изучили видео развлечений звезды телестройки и шести ее подруг в одном из краснодарских отелей.
Барышни пьют вино, танцуют, шутят и дерутся подушками.
В описании к посту Сокол рассказала, что начала подводить итоги уходящего года и анализировать, что хорошего ей подарил 2019-й.
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Экс-участница «Дома-2» заметила, что у компании много веселых воспоминаний. Все входящие в нее девушки принимают друг друга как есть. Каждая из них — яркая и неповторимая личность, но это, по мнению Сокол, объединяет их вместе.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике.