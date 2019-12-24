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  4. «Самый лучший коктейль из баб»: Ольга Сокол отожгла с шестью подругами в отеле

«Самый лучший коктейль из баб»: Ольга Сокол отожгла с шестью подругами в отеле

, 10:32 | Валентин Черников Видео 608

Бисексуальная звезда «Дома-2» поделилась кадрами с женской вечеринки.

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Фото, видео: Instagram @pti4kasokol

Кадры Ольги Сокол с веселого девичника появились на ее на странице в Instagram. Поклонники девушки знают о ее бисексуальной ориентации с момента появления на проекте «Дом-2» в 2008 году. Подписчики с любопытством изучили видео развлечений звезды телестройки и шести ее подруг в одном из краснодарских отелей.

Барышни пьют вино, танцуют, шутят и дерутся подушками. Instagram @pti4kasokol

В описании к посту Сокол рассказала, что начала подводить итоги уходящего года и анализировать, что хорошего ей подарил 2019-й.

«И один из лучших подарков — это вы (подруги — Прим.ред.). Не знаю, как раньше обходилась без такой мощной женской энергии, которой мы заряжаем друг друга. Нам не нужен повод, чтобы собраться, но мы с легкостью его находим. Нам бывает так хорошо, что можно и без „винишка“, но мы предпочитаем с ним», — написала Оля с подмигивающими смайликами.

Экс-участница «Дома-2» заметила, что у компании много веселых воспоминаний. Все входящие в нее девушки принимают друг друга как есть. Каждая из них — яркая и неповторимая личность, но это, по мнению Сокол, объединяет их вместе.

«Раз уж мы начали обмениваться трогательными постами, хочу сказать что безумно люблю вас! Каждую не 18-летнюю, любящую винишко не модель. Вы — самый лучший коктейль из баб, который только можно себе представить!» — поблагодарила знаменитость близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике.

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