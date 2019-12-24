Американка раскрыла тайну рождения бойфренда, купив ему подарок на Рождество

Жительница США случайно раскрыла тайну рождения бойфренда, когда купила ему подарок на Рождество. По словам девушки, парень как-то случайно обмолвился о желании пройти ДНК-тест. Накануне светлого праздника американка решила порадовать возлюбленного и на основе отзывов сделала заказ в интернет-магазине.

Буквально через несколько дней мать молодого человека попросила ее помочь с выбором рождественского презента сыну. Именно в этот момент и выяснились неожиданные подробности.

«Когда я проговорилась про ДНК-тест, она побледнела и попросила не спешить с подарком как минимум до его дня рождения. Она сказала, что им с отцом надо поговорить», — рассказала девушка о реакции женщины.

На следующий день пытливая американка узнала, что отец ее парня был бесплодным и семья прибегла к помощи банка донорской спермы.

«Мне было неловко, что я узнала об этом раньше Дэна. Я не хотела ему врать. Эта ситуация очень тревожила меня, о чем я призналась его матери», — сказала девушка.

Помимо этого, выяснилось, что у женщины есть еще один сын, проживающий в другом штате, который появился на свет аналогичным путем. По словам девушки, теперь мать ее парня хочет собрать детей вместе и поведать им историю рождения.

«Она планирует раскрыть тайну в день рождения Дэна, то есть в июле. Но мне кажется, что она должна это сделать до Нового года. Ведь подходящий момент никогда не наступит. Как думаете, в праве ли я поторопить ее?» — спросила американка совета у пользователей сети.

Большинство юзеров портала Reddit, где жительница США поделилась своими переживаниями, советуют не вмешиваться в личные дела семьи парня и забыть о ДНК-тесте. Другие, наоборот, как можно быстрее советуют рассказать все молодому человеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США придумали сводить партнеров, исходя из их ДНК.