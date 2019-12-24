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«Ребята — это восторг!»: Нюша оценила креатив фанатов по поводу имени ее дочери

, 10:56 | Ниса Мурзанаева Фото 1 553

Недавно певица показала годовалую наследницу публике и объяснила, почему назвала ее Симбой.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

В сети бурно обсуждают новость о том, что певица Нюша назвала свою дочь весьма необычным именем — Симба. Звездная мама показала общественности годовалую наследницу и рассказала, почему дала ей такое «мультяшное» имя.

«Сильной личности нужно сильное имя», —заявила знаменитость.

Поклонники были удивлены оригинальным именем дочки Нюши и тут же принялись креативить на этот счет. В Instagram появилось множество публикаций, в которых пользователи компилировали фото наследницы певицы и кадры из популярного мультфильма «Король Лев». Главного героя этого мультика — маленького львенка — звали Симба.

Особенное восхищение у поп-дивы вызвал коллаж, где ее малышку якобы держит на руках обезьяна-шаман Рафики из культового анимационного фильма.

«Ребята, это восторг!» — подписала забавную картинку певица.

Instagram @nyusha_nyusha

Маленькая Симба — общая дочь 29-летней певицы Нюши и 39-летнего главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. Знаменитые родители девочки с необычным именем сыграли свадьбу в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, певица Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой.

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