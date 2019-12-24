Фото: Москвич зверски убил сестру и выбросил ее тело на помойку

Житель Москвы задушил сестру и выбросил ее тело на помойку. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась утром 24 декабря в квартире одного из домов по улице Садовая-Черногрязская в Басманном районе столицы.

Погибшую 52-летнюю женщину случайно обнаружил дворник в куче мусора и вызвал полицию. Ее руки и ноги были связаны. Голову и конечности злоумышленник замотал в полиэтиленовые пакеты.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что женщина проживала в «коммуналке» в доме, рядом с которым ее обнаружили. По некоторым данным, погибшая часто злоупотребляла спиртным.

Все подробности преступления, а также мотивы подозреваемого в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо оперативников СБУ найдены мертвыми со следами пыток на границе с Венгрией.