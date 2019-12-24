Радио «Петербург» исполняется 95 лет. Это старейшая из действующих радиостанций России.

Впервые слова «Говорит Ленинград» прозвучали из маленькой студии 24 декабря 1924 года. Через несколько лет она превратилась в настоящий радио дом. Он был оборудован самой современной техникой того времени. Целый комплекс концертных, камерных и речевых студий расположился в доме 27 на Итальянской улице.

В годы Великой Отечественной войны ленинградские радийщики совершили настоящий подвиг. Во время блокады студия продолжала работать. Причем вещание шло не только для города. Делались специальные передачи для жителей оккупированных районов области. Слышали голос Ленинграда моряки Балтики, и бойцы фронта. Правду о жизни и борьбе города знали и враги. Для них велись агитпрограммы на немецком и финском языках.

После войны в Доме Радио прошла реконструкция и он стал настоящим культурным центром Северной столицы. Выступить у микрофона студии было честью для любого артиста.

Примечательно, что и первая редакция ленинградского телевидения до 60-х годов находилась в Доме Радио. В настоящее время «Радио Петербург» остается станцией номер один для города на Неве.

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