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«Алые паруса» назвали главным праздником планеты

, 8:59 Эфирная новость 30

Знаменитое шоу выпускников взяло гран-при в престижнейшем конкурсе Best Event Awards World.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2019 183

И еще о достижениях Петербурга, а точнее о международном триумфе и победе России. «Алые паруса» признали лучшим праздником в мире. На этой неделе знаменитое шоу выпускников взяло главную награду в престижнейшем конкурсе Best Event Awards World. У нас гран-при — высшая награда. «Алые паруса» назвали «Самым знаковым событием года на планете».

Еще две серебряные статуэтки мы получили в номинациях — «Лучшее музыкальное представление» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников».

Международное жюри оценивало проект по таким критериям как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников, атмосфера, методы и инструменты воздействия, достижение заявленных целей, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда. И никто из почти двухсот участников конкурса, представлявших 29 стран мира, не смог обойти Россию.

А мы уже давно знали что наши «Алые паруса» — это настоящее чудо. И самый добрый, трогательный праздник на планете. Каждый год на берега Невы приезжает все больше людей, чтобы своими глазами увидеть легендарные «Алые паруса». Среди них кстати, много иностранцев, потому что шоу уже давно включено в ведущие туристические путеводители планеты с эпитетами — «незабываемое», «фантастическое» и «грандиозное».

Более того — три года назад «Паруса» назвали лучшим городским праздником в Европе. И вот теперь мировое признание.

Праздник был возрожден 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Он уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны. Это еще одна победа России! России, где двери открыты для всех! И создавая такие потрясающие проекты, мы еще раз говорим — приезжайте, наслаждайтесь и радуйтесь вместе с нами.

А еще смотрите трансляцию, которую традиционно организует наш Пятый канал. Только в этом году «Алыми парусами» в режиме онлайн любовались более десяти миллионов человек. Причем сразу на нескольких площадках — в прямом эфире Пятого, на официальном сайте канала и в социальных сетях.

Тема:
Алые паруса 2019 183
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