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Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении

, 13:04 | Валентин Черников 55

Главный редактор телеканала RТ поделилась воспоминаниями о жутком происшествии.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

О пулевом ранении в юном возрасте рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Журналистка поделилась воспоминанием в студии программы «Судьба человека».

По ее словам, в 11 классе она пострадала от рук хулиганов. В те годы Маргарита жила в Краснодаре. Однажды девушка возвращалась домой от бабушки. Когда переходила через дорогу, у нее за спиной раздался выстрел, за ним последовала резкая боль в щеке. Сначала школьница решила, что в нее кинули камень.

«Потом до меня дошло, что стреляли из „воздушки“. Пуля застряла в щеке. Последствия могли быть и куда печальнее, если бы попали в другую часть тела», — сказала Симоньян.

Пострадавшая побежала на ближайший рынок. Местные торговцы налили ей джин-тоник, чтобы она успокоилась. Позднее девушка написала заявление в милицию. Через два дня к ней пришел участковый и попросил забрать бумагу, чтобы избавить его от «висяка». Имена злоумышленников остались неизвестными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян заявил, что сыграл большую роль в успехе Ветлицкой.

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