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Тигран Кеосаян считает, что сыграл большую роль в успехе Ветлицкой

, 14:00 | Алиса Старжевская Видео 20

Телеведущий даже не мог представить, что клип «Посмотри в глаза» положит начало новому направлению в музыке.

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Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomohov, YouTube / Vostok223, Facebook@Наталья Ветлицкая, Instagram @n_vetlitskaya

В программе «Судьба человека» на федеральном телеканале Тигран Кеосаян рассказал, как сотрудничал с певицей Натальей Ветлицкой в начале ее музыкальной карьеры.

По словам Кеосаяна, он вместе со своей командой снял артистке клип на песню «Посмотри в глаза», который вознес Наталью до уровня секс-символа целой эпохи. Актер не мог подумать, что его работа положит начало новому музыкальному направлению.

«Нам в те годы надо было как-то денег заработать. Мы и подумать не могли, что этим клипом Наташи Ветлицкой „Посмотри в глаза“ положим начало новому направлению. Я его называю — музыкальное видео», — заявил Кеосаян.

Тигран радуется скорому возвращению Ветлицкой из солнечной Испании в Россию. Он от души пожелал артистке карьерных успехов и пожелал не связываться с политикой.

«Желаю, чтобы все у нее было хорошо. Только пусть в политику не лезет. Тяжело ее слушать. Хочет петь — пусть поет. Это у нее лучше получается», — заметил телеведущий.

Не так давно Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену — в следующем году пройдет сразу несколько ее концертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Симоньян попросил не учить его нянчиться с дочкой.

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