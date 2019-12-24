Националисты, воевавшие в Донбассе, приравнены к ветеранам на Украине

Националисты, воевавшие в Донбассе, теперь официально приравнены на Украине к ветеранам. Закон о предоставлении так называемым добровольцам статуса участников боевых действий подписал Владимир Зеленский.

Документ вступит в силу 1 января. Согласно ему, почетный статус предоставляется участникам «Украинской добровольческой армии»*.

Напомним, еще в начале декабря этот законопроект одобрила Верховная рада — тогда удостоверения участника боевых действий пообещали более трем тысячам боевиков нацбатальонов, которые воевали в Донбассе не меньше месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одеколон «Степан Бандера» поступил в продажу на Украине.

* — запрещена в России