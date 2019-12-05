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  4. Одеколон «Степан Бандера» поступил в продажу на Украине

Одеколон «Степан Бандера» поступил в продажу на Украине

, 6:37 | Василий Заика Фото 30

Парфюмерную новинку заметили на прилавках магазинов в Сумской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Vadim Kot

Тема:
Украинский кризис 291

Одеколон «Степан Бандера», названный в честь организатора украинского националистического движения, поступил в продажу в Незалежной. Парфюмерную новинку, выпущенную одним из киевских предприятий, заметил на прилавках магазинов житель Сумской области.

Пользователь сфотографировал флакон и разместил снимок на странице в Facebook.

«Одеколон на основе „крови русскоязычного населения“», — написал автор публикации.

Facebook @Дмитро Спаський

Судя по этикетке, парфюмерный продукт предназначен к использованию в качестве гигиенического средства для наружного применения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский эксперт обвинил царскую Россию и СССР в «оглуплении» украинцев. «Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», — написал преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан о согражданах.

Тема:
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