Рудковская трогательно поздравила Билана с днем рождения

Поздравительный пост Яны Рудковской к 38-летию Димы Билана покорил поклонников звезд. Продюсер выложила в Instagram их совместный снимок на фоне райского пейзажа. На нем певец одет в стильный костюм-тройку фисташкового цвета, а его «крестная» из мира шоу-бизнеса позирует в светлом полупрозрачном платье.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире — это большая редкость!» — написала под фото Рудковская.

В довершении поздравления светская львица призналась вокалисту в любви.

«Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие-долгие годы!», — закончила автор.

Трогательные слова и удачное фото привели фанатов в восторг. Поклонники и коллеги продюсера присоединилась к добрым пожеланиям в адрес певца.

«Чудесное фото! Классное платье!»

«Дима! Успехов и побед!»

«Яна, я вас люблю!»

«Поздравляем от всей души! Дима — лучший», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Плющенко похвалил внешность супруги Яны Рудковской.