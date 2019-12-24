  1. Пятый канал
  4. Галкин рассказал, как в 90-е годы проститутки мешали ему спать в гостинице

Галкин рассказал, как в 90-е годы проститутки мешали ему спать в гостинице

, 16:02 | Ниса Мурзанаева Видео 110

Юморист без купюр рассказал, как однажды прошла его ночь в петербургском отеле.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Максим Галкин дал большое интервью журналистке Ирине Шихман. Юморист рассказал об одном уморительном случае, который произошел с ним во время гастролей в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Знаменитость назвал свой рассказ «самым ярким воспоминанием». Комик тогда остановился в отеле и уснул в одиночестве в своем номере.

«Проснулся ночью от того, что за стеной кто-то очень громко занимался любовью. Просто все ходуном ходило. Крики, стоны. Я не мог заснуть. Думаю, что делать? Включаю телевизор. А телевизор включается и там на весь экран… Такое порно. Я выключил телевизор. Думаю, засну. И тут проститутки табуном по коридору с криками!» — поделился воспоминаниями звезда.

Максим Галкин отметил, что в 90-е годы в фойе гостиниц частенько обитали жрицы любви. Даже юмористу ночные бабочки предлагали свои услуги. Однако комик, очевидно, в них не нуждался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин показал себя в юности на фото и подписал снимок — «22 килограмма назад».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Последние новости

17:28
Начальник первого отправившегося из Петербурга в Крым поезда рассказал, как догонял состав
17:21
Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России
17:16
Две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик
17:08
«Настоящая русская красавица!»: Гузеева опубликовала новогоднее фото дочери
16:56
Старейшая из действующих радиостанций России отмечает 95-летний юбилей
16:53
Москвичка пытается вызволить своего парня из наркологической клиники Стаса Пьехи

Сейчас читают

«Ну, должна. Дальше что?»: мать Бузовой рассказала о долге дочки за коммуналку
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]