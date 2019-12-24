Галкин рассказал, как в 90-е годы проститутки мешали ему спать в гостинице

Максим Галкин дал большое интервью журналистке Ирине Шихман. Юморист рассказал об одном уморительном случае, который произошел с ним во время гастролей в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Знаменитость назвал свой рассказ «самым ярким воспоминанием». Комик тогда остановился в отеле и уснул в одиночестве в своем номере.

«Проснулся ночью от того, что за стеной кто-то очень громко занимался любовью. Просто все ходуном ходило. Крики, стоны. Я не мог заснуть. Думаю, что делать? Включаю телевизор. А телевизор включается и там на весь экран… Такое порно. Я выключил телевизор. Думаю, засну. И тут проститутки табуном по коридору с криками!» — поделился воспоминаниями звезда.

Максим Галкин отметил, что в 90-е годы в фойе гостиниц частенько обитали жрицы любви. Даже юмористу ночные бабочки предлагали свои услуги. Однако комик, очевидно, в них не нуждался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин показал себя в юности на фото и подписал снимок — «22 килограмма назад».