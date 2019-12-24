«Настоящая русская красавица!»: Гузеева опубликовала новогоднее фото дочери

Телеведущая Лариса Гузеева очень дорожит своей семьей и поддерживает хорошие отношения с детьми. Старший сын звезды Георгий Толордава недавно женился на девушке по имени Анна. В прошлом году влюбленные сыграли пышную свадьбу. Знаменитая мама сразу одобрила выбор наследника. К слову, она не скрывает, что мечтает о внуках. Также артистка любит устраивать семейные посиделки, на которые собирается вся семья, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Младшая дочь знаменитости Ольга живет и учится в Париже, но часто приезжает погостить к маме. Известно, что Гузеева очень близка с наследницей и всегда поддерживает ее. Не так давно Оля пережила тяжелое расставание с возлюбленным, но вскоре в ее жизни появился новый кавалер.

Семейными снимками телеведущая редко радует поклонников, однако перед Новым годом решила сделать исключение и поделилась архивным фото. В кадре молодая девушка позирует в образе Снегурочки — в белой шубе и кокошнике с синими снежинками.

«Всех с наступающим! Всем счастья! Это мой любимый праздник с детства! Пусть ваши мечты сбудутся!», — написала Лариса.

Поклонники актрисы не сразу догадались, что на фото наследница телеведущей. Некоторые решили, что на снимке запечатлена сама Гузеева в юности.

«Красотка, настоящая снегурка»;

«Думаю, что это дочка в детстве, но очень похожа на маму. Вы обе прелестны»;

«Настоящая русская красавица!!! С праздником!!!!!»;

«Какая Леля красавица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева сделала чувственный массаж чужому жениху.