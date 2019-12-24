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Дацика задержали после попытки незаконного перехода российско-эстонской границы

, 15:21 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 60

В районе деревни Переволок боец смешанных единоборств на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.

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Фото, видео: Instagram @red_tarzan

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный в прошлом как Рыжий Тарзан, был задержан после незаконной попытки перехода российско-эстонской границы. В районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Вскоре суд будет избирать спортсмену меру пресечения.

Супруга бойца Виктория прокомментировала 5-tv.ru произошедшее. По ее словам, Вячеслав помогал перейти границу своему знакомому Дмитрию. Мужчина накануне попросил своего товарища об услуге, пожаловавшись на проблемы, однако, в чем именно дело, мужчина не уточнил.

«Мотива именно перейти границу у Вячеслава не было. Он сказал: „Поехали, я тебе покажу, как пройти на нашей границе именно“.<…> Они думали, что речка уже замерзла. Слава ему показал бы: „иди прямо“, и он пошел. Но так как река не была замерзшая, Слава ему сказал: „Я тебя до середины довезу на лодке“, а дальше ты сам вплавь», — пояснила супруга Дацика.

Как отметила Виктория, у бойца с его приятелем по пути сломалось весло, и их унесло к берегу Эстонии. По словам жены спортсмена, Дацик не планировал пересекать границу. У берегов другой страны мужчины оказались в связи с нелепым стечением обстоятельств.

Ранее Дацик уже был судим. На свободу он вышел 26 февраля 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дацик устроил скандал в гипермаркете и утащил оттуда вереницу тележек.

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