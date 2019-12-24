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Полуголый Тарзан в образе страстного Аполлона раззадорил поклонниц

, 18:51 | Карина Бернтгольц Фото 42

На своей странице в Instagram артист опубликовал серию фотографий, будоражащих фантазии его фанаток.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Российский актер и певец Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в очередной раз свел женщин с ума своим накаченным телом. Супруг Наташи Королевой опубликовал в Instagram несколько фотографий, на которых позирует в образе Аполлона. Его ноги слегка прикрывает белая простынь, торс полностью оголен.

На части кадров артист запечатлен среди мужчин, которые одеты подобным образом, а на некоторых — в компании женщин. В момент съемки в почти полностью обнаженном виде Глушко склонился над представительницами прекрасного пола. Как пояснил звезда в подписи к публикации, таким образом происходил обмен мужской и женской энергиями.

«Фотоотчет с конференции по обмену энергией с женским населением», — написал муж певицы в комментариях.

Instagram @tarzan___official

Фанатки признались, что позавидовали участницам мероприятия, которым удалось побывать в объятиях Тарзана. Некоторые отметили, что возбудились даже глядя на экран.

«Вот это жаришка!»

«Я думала, что только женские тела красивые… но Тарзан это воплощение секса и эстетики!»

«Я бы тоже так хотела с вами энергией обменяться!» — написали фолловеры.

Кто-то, в свою очередь, осудил женатого артиста за то, что он позволяет себе вести себя подобным образом с другими женщинами.

«Сережа, как Наташа терпит это, как?» — возмутился один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс публично скомпрометировала Тарзана.

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