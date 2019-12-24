Идеально под шампанское: подборка правильных закусок на Новый год

Идеальную закуску под шампанское предложил эксперт Яндекс-Дзен канала «Такое вино», передает портал «Утро.ru». Автор привел простые рецепты, которые дополнят вкус главного напитка на Новый год.

Так, к игристому вину можно добавить соленые картофельные чипсы или попкорн. Хрустящая текстура и соленый вкус отлично подойдут к кислинке шампанского и не отнимут времени на готовку.

Для более искушенных в еде предлагается крудите — блюдо из французской кухни. Нарезанные палочками морковь, огурец и сельдерей с добавлением солоноватого соуса станут великолепной закуской.

По-новому раскроют вкус шампанского классические бутерброды с икрой. А более опытные гурмэ могут заменить ее хамоном — сыровяленым свиным окороком или прошутто — ветчиной, сделанной из окорока, натертого солью. Лишь бы еда была соленой.

Бутылка игристого вина и жареная курица в хрустящей панировке — идеальное сочетание на Новый год. Кроме того, к шампанскому благодаря нежной текстуре и солоноватому вкусу подойдут рыба и морепродукты.

Главное правило — не перебивать вкус напитка чересчур острыми или сладкими блюдами и воздержаться от тяжелой еды.

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