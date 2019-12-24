Олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева разбила нос перед чемпионатом России

Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой некогда отдыхать — близится чемпионат России, который пройдет с 24 по 26 декабря в Красноярске. Неожиданно для фанатов, девушка сообщила о травме.

Ничего не предвещало беды — олимпийская чемпионка на репетиции разучивала новую программу для соревнований. Однако в какой-то момент что-то видимо пошло не так. В сторис в Instagram Туктамышева показала ссадину, которую получила, оттачивая фирменные аксели.

«Отработка нового показательного прошла удачно", — написала спортсменка под фото с разбитым носом.

Instagram @liza_tuktik

Чемпионат России по фигурному катанию стартует уже на этой неделе. Национальная сборная страны для чемпионатов Европы и мира будет сформирована по итогам турнира. Чтобы попасть в ее состав, фигуристам нужно занять одного из первых двух мест. Третье место в составе будет отдано решением тренерского совета федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Туктамышева исполнила четверной тулуп.