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Две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик

, 17:16 | Игорь Рязов 27

Из-за скандала с пожилыми пассажирками воздушное судно приземлилось в Магасе.

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

Две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Нальчик. Как стало известно 5-tv.ru, из-за действий пассажирок командир воздушного судна приземлился в аэропорту «Магас» рядом с одноименным городом.

Во время полета 60-летняя женщина отказалась выполнять требования командира самолета. Члены экипажа вступили с ней в диалог, однако наткнулись на резкую реакцию 63-летней пенсионерки. Та принялась оскорблять бортпроводников нецензурными словами.

Успокаивали женщин уже с помощью полицейских — они поднялись на борт после посадки воздушного судна в «Магасе». Выяснилось, что скандалистками были уроженки города Терек в Кабардино-Балкарии.

В отношении 60-летней женщины составили административный протокол о нарушении правил поведения на борту самолета (статья 11.17 КоАП РФ). 63-летнюю подругу дебоширки оштрафовали за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП).

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом дебоше на борту самолета — пьяного мужчину пришлось примотать скотчем к креслу во время полета в Новосибирск.

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