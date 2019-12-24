Жена Дацика дважды показала неприличный жест журналистам у здания суда

Виктория Дацик, жена скандального бойца MMA Вячеслава Дацика, дважды показала неприличный жест журналистам. Перед этим она пыталась отогнать прессу от здания суда, в который доставили ее мужа.

Дацика ранее задержали при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке. Заседание в Сланцевском городском суде по его делу пройдет в закрытом для прессы режиме.

Виктория Дацик приехала к суду, чтобы поддержать мужа. Там же появилась и мать скандального бойца. Когда Рыжего Тарзара вывели из автозака, мать крикнула ему: «Слава, мы тут!». Молодая супруга Дацика в это время требовала от оператора убрать камеру и не снимать.

Вместе с полицейским журналисту удалось убедить Викторию, что он имеет право на съемку. Супругу Дацика это не устроило: после спора она дважды показала в камеру неприличный жест. Виктория предупредила, что может сделать это еще десять раз.

Как сообщал 5-tv.ru, Вячеслав Дацик пытался пересечь реку Нарву на лодке вместе со своим знакомым. Его супруга позже заявила, что боец помогал приятелю.