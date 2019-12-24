Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Петербург первым в России открывает небо для иностранных перевозчиков — лоукостеров. Шесть самых популярных компаний уже заявили о готовности воспользоваться воздушной свободой и осуществлять полеты в Петербург из 22 стран Европы. Это почти весь Евросоюз, в том числе такие популярные среди российских туристов страны как Франция, Испания, Италия.

Как объявил Минтранс, с нового года в «Пулково» вводится седьмая степень свободы для полетов. Всего их девять. И вот такой — седьмой — нет пока ни у одного аэропорта в нашей стране.

На деле это означает недорогие и, что важно, прямые рейсы за границу. В Северную столицу станут активно летать лоукостеры. Им это станет выгодно, поскольку не будет обязательств каждый раз возвращаться в собственный аэропорт. Ограничения снимут сроком на пять лет. И есть все шансы, что первые рейсы появятся уже в начале года. Подробнее в нашем следующем, итоговом выпуске в полночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третья взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта «Шереметьево» была введена в эксплуатацию.