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Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

, 20:04 Эфирная новость 32

Шесть самых популярных зарубежных компаний уже заявили о своей готовности осуществить полеты в Петербург на новых условиях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniil Ivanov, 5-tv.ru

Петербург первым в России открывает небо для иностранных перевозчиков — лоукостеров. Шесть самых популярных компаний уже заявили о готовности воспользоваться воздушной свободой и осуществлять полеты в Петербург из 22 стран Европы. Это почти весь Евросоюз, в том числе такие популярные среди российских туристов страны как Франция, Испания, Италия.

Как объявил Минтранс, с нового года в «Пулково» вводится седьмая степень свободы для полетов. Всего их девять. И вот такой — седьмой — нет пока ни у одного аэропорта в нашей стране.

На деле это означает недорогие и, что важно, прямые рейсы за границу. В Северную столицу станут активно летать лоукостеры. Им это станет выгодно, поскольку не будет обязательств каждый раз возвращаться в собственный аэропорт. Ограничения снимут сроком на пять лет. И есть все шансы, что первые рейсы появятся уже в начале года. Подробнее в нашем следующем, итоговом выпуске в полночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третья взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта «Шереметьево» была введена в эксплуатацию.

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