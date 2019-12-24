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Полиция выбрала наказание для рэпера, перекрывшего Новый Арбат

, 21:38 | Игорь Рязов Видео 36

Расследование в отношении остальных нарушителей ПДД продолжается.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Рэпер Григорий Зироян, больше известный под псевдонимом Ziroy, задержан на 48 часов в связи с созданием существенных помех для движения автомобилей по Новому Арбату. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

«24 декабря 2019 года 23-летний гражданин добровольно явился в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Зирояну выписали протокол в связи с нарушением правил дорожного движения (часть вторая статьи 12.29 КоАП). Из подразделения ДПС его отвезли в отделение МВД по Арбату. Там к первому протоколу добавился второй — в этот раз за привлечение людей к нарушению общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП).

«Данный гражданин задержан на 48 часов. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения», — добавили в полиции.

В сообщении сказано, что административное расследование продолжается. В рамках него будут установлены личности других нарушителей ПДД, участвовавших в съемках. Шестерых водителей люксовых автомобилей уже оштрафовали сотрудники ГИБДД.

Как сообщал 5-tv.ru, рэпер Ziroy перегородил Новый Арбат 13 декабря. Он сделал это для съемок видео. Молодой человек вышагивал по магистрали в час-пик, будучи окруженным люксовыми машинами. Представитель рэпера позже объяснил смысл действий артиста.

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