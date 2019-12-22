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«Это не клип»: Пиар-менеджер Гриши Зирояна о спровоцированной Майбахами пробке на Новом Арбате

, 22:14 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 1 728

В видеоролике Гриша Зироян, так же известный как Ziroy, в окружении люксовых автомобилей вышагивает по магистрали, распевая рэп.

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Фото, видео: Instagram @murad_yan; 5-tv.ru

Пробка, спровоцированная на Новом Арбате певцом-стритрейсером Гришей Зирояном, была вызвана челленджем, направленным на популяризацию артиста. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пиар-менеджер музыканта.

«Это не клип, это некий челлендж, челлендж направленный на продвижение артиста.<…> Чтобы загрузить на YouTube хороший качественный ролик для популяризации артиста. Мы взяли именно время час дня, по сути, в это время люди уже должны быть на работе. Мы знали, что Арбат — это загруженная дорога. Хорошо, что мы выбрали не утро, час — идеальное время», — прокомментировал ситуацию представитель певца-стритрейсера.

Пиар-менеджер также рассказал, что у них не было разрешения на перекрытие дороги.

Челлендж состоялся 13 декабря в 13 часов, по адресу Новый Арбат 13. Люксовые автомобили перегородили улицу и вызвали пробку. Видеозаписью уже заинтересовались в столичном ГИБДД.

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