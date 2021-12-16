Что нельзя делать при насморке — советы врача для быстрого выздоровления

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 5 743

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рекомендуют заболевшим не увлекаться сосудосуживающими препаратами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fluger René, J.M. Guyon - Copyright 2013, Victor Lisitsyn

Насморк может вызвать серьезные осложнения, поэтому лечить его нужно правильно. Об этом рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина.

«При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5-7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит», — приводит слова врача сайт Минздрава Подмосковья.

Лукина добавила, что не стоит слишком сильно полагаться на народную медицину. Например, прогревание носа солью или вареными яйцами работает только на начальной стадии болезни. Также следует избегать поездок в общественном транспорте, поскольку там легко повторно заразиться.

«Нужно правильно сморкаться — аккуратно, без усилия и напряжения. Особенно, если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные», — отметила специалист.

Помимо этого, она посоветовала регулярно проветривать и увлажнять помещение. Промывать нос при насморке нужно солевыми растворами. Использовать можно как обыкновенные физиологические смеси, так и готовые аптечные препараты с морской солью.

Если попытки самостоятельно справиться с ринитом не дали эффекта за четыре-пять дней, значит пора обратиться к врачу. Дело в том, что примерно на пятый день начинается бактериальная фаза болезни. Она может привести к массе осложнений.

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