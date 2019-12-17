Шесть лайфхаков избежать простуды во время эпидемии

Период массового заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями неизменно приближается. На протяжении всей зимы в разных российских регионах фиксируются вспышки гриппа, однако существуют простые способы, как минимизировать риск заболевания.

Как известно, основной путь проникновения вирусов в организм — слизистые носа, глаз и рта, которые практически невозможно полностью «спрятать» от воздействия внешней среды, напоминает KP.RU.

Медицинские маски

Этот расходный материал нужно использовать в офисе и общественном транспорте, других местах скопления людей, однако на улице он бесполезен. Ни в коем случае не следует надевать маску повторно. Более того, срок ее «службы» — не более 20 минут.

Частое мытье рук

В современном мире непросто избежать физического контакта с потенциально опасными передатчиками вирусов — поручни в транспорте, дверные ручки на работе, корзины и тележки в супермаркетах. Стоит человеку после этого почесать нос, потереть глаз или съесть что-то грязными руками, шансы заболеть увеличиваются многократно. Соответственно, лучше чаще мыть руки, а если такой возможности нет, то воспользоваться дезинфицирующими салфетками или лосьонами.

Гаджеты

В сезон заболеваний важно постоянно протирать планшеты, мобильные телефоны, пульты, выключатели. Важно поддерживать и чистоту на рабочем месте — протирать стол, монитор компьютера, клавиатуру и мышь, ведь там тоже могут оседать бактерии.

Эфирные масла

Перед сном полезно устроить сеанс ароматерапии — натуральное эвкалиптовое масло обладает противовоспалительным, антисептическим и иммуностимулирующим свойствами. Также можно использовать мяту, можжевельник, шалфей, чайное дерево.

Не будет лишним и использование карандашей-ингаляторов в течение дня.

Промывка носа

После долгого присутствия в компании с заболевшим человеком нужно промыть дыхательные пути солевым раствором. Приготовить его просто: на стакан горячей воды одна чайная ложка соли. Применять его стоит, когда он остынет до комнатной температуры.

Увлажнение воздуха

Влажный воздух в помещении помогает держать слизистые, которые являются естественным барьером организма от вирусов, в тонусе.

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