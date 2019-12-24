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Под Сочи борются с лесным пожаром

, 23:25 | Марина Неруцких Срочная новость 23

По предварительной информации, пожар разгорелся в Лазоревском районе, огонь движется полосой 700 метров.

Фото: Известия / Павел Бедняков

Экстренные службы приступили к ликвидации лесного пожара в Лазоревском районе Сочи. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, возгорание зафиксировано на лесополосе между поселками Буу и Хобза.

«В ликвидации пожара в лесу принимают участие все оперативные службы курорта. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Там река», — цитирует Интерфакс своего собеседника.

Источник отметил, что «огонь идет полосой 700 метров».

В настоящее время все работы приостановлены до семи утра следующего дня.

Официального подтверждения от оперативных служб города-курорта пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 300 коал погибли в Австралии во время лесных пожаров.

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