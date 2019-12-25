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Западные христиане отмечают Рождество

, 1:31 Эфирная новость 16

По сложившейся на протяжении 60 лет традиции, американские военные следят за передвижением Санта-Клауса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen; 5-tv.ru

В эти минуты миллионы людей по всему миру, католики и протестанты, поздравляют друг друга с Рождеством. В храмах идут торжественные службы.

Самые значимые мессы в Риме и Вифлееме — на Западном берегу реки Иордан, где, по преданию, родился Иисус Христос. Возле базилики Рождества Христова усилены меры безопасности из-за обострения палестино-израильского конфликта. По традиции празднование началось с появлением на небе первой звезды.

С наступающим праздником всех поздравил экипаж МКС. Астронавты пошутили, что даже поездка на орбиту не спасла их от традиционного рождественского кекса. Ну, а американские военные пристально следят за передвижением саней Санта-Клауса с подарками. Этой традиции уже более 60 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти США и Великобритании проведут Сочельник.

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